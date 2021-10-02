В Киеве от ревности мужчина пырнул ножом жениха своей бывшей

Нападающий задержала полиция.
В Печерском районе столицы задержала мужчину, который ранил ножом жениха своей бывшей девушки.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Конфликт возник на улице Кловский спуск. Правоохранители выяснили, что компания мужчин и женщин распивали спиртные напитки. Впоследствии к ним присоединился бывший сожитель одной из женщин. Она была в компании с новым женихом. Из-за ревности между мужчинами возник конфликт. Во время него бывший ударил ножом в живот жениха. После этого он скрылся.
Пострадавший с ножевым ранением госпитализировали. Через несколько часов злоумышленника задержали правоохранители. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
Как сообщалось, в Броварах под Киевом неизвестный зашел в инфекционное отделение детской больницы. При попытке его задержать, человек ударил медсестру ножом и убежал.