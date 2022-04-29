В Киеве от ракетного обстрела погибла журналистка Вера Гирич

Женщина пролежала под обломками дома всю ночь, а ее тело обнаружили только утром.

В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

Ее тело нашли сегодня под завалами дома в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщил ее коллега Александр Демченко в Facebook.

"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из "Радио Свобода". На ней пару лет назад она возила нас в Немишаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром", — написал он.

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У коллег о Вере только самые лучшие воспоминания, не хочется верить, что ее уже нет.

"Когда я увидел заголовок "Погибла журналистка" — даже боялся открыть. В этом доме живут несколько коллег. Верил и хочу верить, что это может быть ошибкой. Но коллеги, работавшие с Верой, подтверждают информацию. От ракетного удара погибла журналистка Вера Гирич. Когда я пришел в ТСН, она была информационным продюсером. За длительное время работы вместе я не слышал, чтобы Вера даже повышала голос. Необычайно добрый, тактичный и отзывчивый человек. Не хочется в это верить", — вспоминает коллегу ведущий телеканала "Рада" Антон Страшко.

"Боже, Вера… мудрая и талантливая… светлая память… недавно ты радовалась, что родители выжили после месяца в оккупации…, а теперь да… боль", — пишет телеведущая Лейла Мамедова.

"Персонально для меня Вера была доброй феей, которая всегда (!) помогала и делилась контактами. Каждый раз, когда я что-то искала и не знала где, я писала: "Вера, очень нужна помощь" и Вера всегда отзывалась. Последний раз мы переписывались месяц назад. Я была должна ей не одну шоколадку, и всегда проходя мимо офиса "Радио Свободы" про себя думала "о, в следующий раз занесу сладкое Вере". Не занесла. Очень жаль", — вспоминает Веру Гирич продюсер Hromadske Наталья Шимкив.

Напомним, что в результате ракетных обстрелов жилого дома в Шевченковском районе Киева пострадали десять человек. Четверых госпитализировали.

Стоит отметить, что 28 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Киеву: попадания были в Шевченковском районе. Одна из ракет попала в нижние этажи 25-этажного жилого дома.

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