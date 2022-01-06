В Киеве от пиротехники пострадали мужчина и ребенок

В Шевченковском районе мать случайно попала хлопушкой в глаза 5-летней дочери.

В Киеве от пиротехники пострадали 23-летний мужчина и 5-летний ребенок.

Об этом сообщает "Вечерний Киев".

В новогоднюю ночь по адресу Тираспольская, 47 в Шевченковском районе столицы от пиротехнического изделия пострадал ребенок 2016 года рождения. По словам матери, она выстрелила из хлопушки и постороннее тело попало ребенку в глаза. Девочку специалисты медицинской помощи госпитализировали.

Еще один досадный случай произошел 1 января в 15:20. Бригада скорой помощи оказала помощь мужчине 1998 года рождения, пострадавшему из-за взрыва пиротехнического изделия. По словам жены потерпевшего, они вместе с ребенком гуляли на улице Григоренко, 22/20, что в Дарницком районе столицы, и заметили на земле что-то похожее на дымящееся пиротехническое изделие. Мужчина, чтобы разглядеть, наклонился и в это время раздался взрыв. К счастью, жена и ребенок не пострадали. А вот мужчина с термическими ожогами лица, левого предплечья и глаз были госпитализированы.

Поэтому не только четырехлапые становятся жертвами безответственных весельчаков.

Напомним, в Киеве в приюте в свой первый новый год умерла собачка по прозвищу Гуффи. Собака была напугана взрывами фейерверков и салютов, от страха у нее остановилось сердце.

Стоит отметить, что в Киеве салюты и фейерверки официально запрещены, однако желающих их запускать всегда хватает. Все потому, что наказание за это законодательством не предусмотрено.

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