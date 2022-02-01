В Киеве от коронавируса вакцинировали более 21 тысячи детей

В Киеве от коронавируса вакцинировали более 21 тысячи детей

Вакцинировано с 12 до 15 лет – 6400 человек, с 16-17 лет – 15 265.

В Киеве от коронавируса вакцинировано 21 655 детей с 12 до 17 лет.

Об этом сообщила руководитель прессслужбы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в комментарии "Укринформу".

"Вакцинировано с 12 до 15 лет – 6400 человек, с 16-17 лет – 15 265", — отметила она.

Как сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, в Киеве на дистанционный режим было переведено около 70 учебных заведений.

По словам Старостенко, многие школьники не привиты, хотя вакцинация разрешена от 12 лет. Старостенко призвала родителей прививать своих детей в ближайшее время, если этого еще не сделали.

Отметим, что Министерство здравоохранения отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок у подростков для получения вакцинации против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также: