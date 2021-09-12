В Киеве от коронавируса умерли три человека: в каких районах больше всего больных

В Киеве от коронавируса умерли три человека: в каких районах больше всего больных

В столице вчера COVID-19 обнаружили в 193 человек.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 выявили у 193 человек. Трое заболевших умерли.

Стоит отметить, что 17 из 193 новых больных коронавирусом — это дети в возрасте от семи месяцев до 16 лет.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Святошинском (55), Подольском (43), Шевченковском и Оболонском (по 20) районах.

facebook/Віталій Кличко

За прошедшие сутки в больницы столицы госпитализированы 28 инфицированных коронавирусом и 58 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки от COVID-19 выздоровели 77 киевлян, в целом — 218 197 человек.

В Киеве с начала пандемии зарегистрировано почти 227,7 тысячи случаев коронавирусной болезни, умерли 5 307 человек.

Напомним, ВОЗ призвала страны отказаться от третьего COVID-прививки до 2022 года из-за нехватки вакцин в мире.

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