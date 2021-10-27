В Киеве от коронавируса умерли более полусотни человек: статистика на 27 октября

В Киеве от коронавируса умерли более полусотни человек: статистика на 27 октября

В столице подтверждено 254 337 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 27 октября в Киеве зафиксировано 1416 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 281 случай больше, чем 26 октября (1135 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 254 337 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 227 334 человека ( 573 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 991 человек (54 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 147 562 случая COVID-19 ( 880 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 132 432 человека ( 438 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 3 186 человек (28 за сутки)

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал список городов Украины, где зафиксировали мутацию "Дельты". Речь идет прежде всего о Западной Украине, в частности, о Львове и Тернополе.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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