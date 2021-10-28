В Киеве от коронавируса умерла молодая учительница, которая только 11 дней назад родила ребенка

Без мамы остались двое детей.

В Киеве от коронавируса умерла молодая учительница.

Ирина Шамота 11 дней назад родила здорового ребенка, но сама не пережила COVID-19.

Об этом сообщила тележурналистка, ведущая новостей на канале "1+1" Маричка Падалко.

"Беда — ближе, чем кажется. Это — учительница английского, СШ 155, где учатся мои дети, Ирина Валерьевна Шамота. 11 дней назад она родила здорового ребенка, но сама не пережила COVID. Она заболела на последних неделях беременности, была в крайне тяжелом. состоянии в реанимации под ИВЛ", — пишет Падалко.

Ведущая сообщила, что без мамы остались двое детей.

"Если кто-то из бывших учеников имеет возможность помочь ее семье, есть номер карты ее мужа: 5354 3210 1991 5272 (Укрсиббанк)", — пишет Маричка Падалко.

Напомним, количество случаев коронавируса в Киеве и области ежедневно растет. Врачи бьют тревогу, мол, такого тяжелого и стремительного течения болезни еще не видели, призывают вакцинироваться и говорят о необходимости введения локдауна.

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