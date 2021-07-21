В Киеве от без горячей воды остались более полутысячи зданий

В Киеве от без горячей воды остались более полутысячи зданий

Водоснабжение будет отсутствовать до 2 августа.

В Киеве с 20 июля прекратили горячее водоснабжение в 531 здании

Об этом сообщила пресс0служба "Киевтеплоэнерго".

Также читайте Почти втрое: в Украине за год безумно выросла стоимость коммунальных услуг

В компании отмечают, что горячей воды не будет до 2 августа из-за испытаний сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1. Речь идет о приостановлении водоснабжения в Соломенского районе, а также в одном здании в Голосеевском районе столицы.

Подача горячей воды приостановят в 531 здание:

361 жилого дома,

33 учебных заведений

137 ведомств.

Список адресов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение, можно просмотреть по ссылке.

Как сообщалось ранее, три города на Днепропетровщине остались без воды. Всего на сухом пайке сейчас находятся 200 000 человек. Причиной называют долги прошлых лет перед энергетиками поставщика воды — госпредприятия "Канал Днепр-Западный Донбасс".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку