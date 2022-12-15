В Киеве осужден 74-летний мужчина за развращение 8-летней девочки

Обвиняемый взят под стражу просто в зале суда.

В Киеве к пяти годам лишения свободы приговорен 74-летний мужчина за развращение малолетней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что в начале августа 2021 года 74-летний местный житель пригласил домой 8-летнюю девочку, чтобы якобы помочь обработать рану на ее колене, где совершил в отношении нее развратные действия.

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"По результату судебного разбирательства Деснянским районным судом города Киева поддержана позиция ювенального прокурора и мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Обвиняемый взят под стражу прямо в зале суда.

После вступления приговора в законную силу сведения об указанном лице будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, в Киеве 44-летний насильник, который более 10 лет скрывался от правосудия, получил приговор.

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