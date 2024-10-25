В Киеве осудили мужчину, убившего знакомого битой ради соцвыплат

Сам обвиняемый своей вины не признал.

Житель Киева, 51-летний мужчина убил знакомого битой, из-за того, что тот получил на карточку 17 тыс. гривен выплат.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, мужчина во время распития спиртных напитков с двумя знакомыми узнал, что одному из них на карту пришли 17 тыс. гривен социальных выплат. Тогда как он проиграл все свои деньги в банкомат.

"Вернувшись снова к друзьям, он увидел у двери деревянную биту и имея желание "отыграться", решил что может сделать это, завладев карточкой с деньгами друга ", — говорится в сообщении.

Мужчина вошел в комнату, где уже спал пострадавший и ударил его по голове деревянной битой.

"Муж проснулся, после чего получил еще несколько уже смертельных ударов. После чего, злоумышленник накрыл пострадавшего простыней и забрал его карточку, с которой в банкомате снял 17 тыс. гривен ", — отметили в прокуратуре.

Сам обвиняемый своей вины не признал.

Суд приговорил его еще в 2022 году к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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