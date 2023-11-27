В Киеве осудили еще одного боевика, который добровольно воевал на стороне врага: как его наказали

В Киеве к 15 годам тюрьмы приговорили еще одного боевика, воевавшего на стороне так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры 57-летний уроженец Полтавской области признан виновным в государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании так называемой "ДНР" (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

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Прокурор в суде доказал, что обвиняемый в марте 2023 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НЗФ так называемой ДНР. Он был назначен водителем-механиком "2 мотострелковой роты 2 мотострелкового батальона 11 отдельного мотострелкового полка "Восток", так называемой "ДНР", созданный, подчиненный, управляемый и финансируемый РФ.

В дальнейшем во исполнение приказа военного командования вооруженных сил РФ, действуя умышленно, в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования, осуществлял загрузку боеприпасов в РСО "Град", танков Т-64, ствольной артиллерии калибра 152 мм и другой тяжелой военной техники, для обеспечения потребностей с РФ.

При принципиальной позиции прокурора Киевской городской прокуратуры приговором Соломенского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении инкриминированных преступлений и назначен наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, за поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры судами в период июля-октября 2023 года вынесено пять приговоров в отношении пяти боевиков незаконных вооруженных формирований РФ. Каждому из них назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в оккупированном Донецке россияне ликвидировали известного боевика "Моторолы" и пропагандиста Дубового.

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