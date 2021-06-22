Александр Волошин буквально вырвал коробку с гаджетом из рук ребенка.

В Киеве опозорился известный блогер: подарил девочке на улице iPhone, а затем отобрал.

Александр Волошин буквально вырвал коробку с гаджетом с рук ребенка.

Соответствующее видео обнародовал "Киев Оперативный".

На видео снято, как блогер предлагает матери девочку 2 тысячи гривен за то, что она вернет ему телефон. Мол, это реквизит, а само видео — розыгрыш.

"Позор блогеру Волошину! Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям, и здесь он подошел к нам на улице. Вы представляете, насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок — айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это все на видео, а потом выключили камеру, начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтобы мы никому об этом не говорили", — написала разгневанная мать.

Напомним, известная украинская блогера Алена Венум рассказала, сколько зарабатывает денег.

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