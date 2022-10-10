В Киеве около посольства Румынии взорвалась российская ракета, также пострадал визовый отдел консульства Германии

Во время массированного обстрела Киева 10 октября российские ракеты попали в районы, где расположены иностранные дипучреждения. Читайте последние новости Киева на ТСН.ua.

В понедельник, 10 октября, во время ракетных обстрелов Россией Киева, одна из вражеских ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии.

Об этомсообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

"Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности несмотря на то, что один удар был нанесен всего в 850 метрах от его здания", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Румынии также решительно осудил ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, напомнив, что это грубое нарушение международного гуманитарного права и привело к человеческим жертвам.

Также стало известно, что в результате атаки россиян пострадал визовый отдел консульства Германии.

"Может вы хотите отправить пару танков "Леопард" и проверить ситуацию на месте?", — написал бывший глава Фонда Белля в Киеве Сергей Сумленный, обратившись в Сети к канцлеру Олафу Шольцу и министерству иностранных дел Анналене Бербок.

Напомним, Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по Киеву и ряду городов Украины. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы. Есть также информация о разрушении объектов критической инфраструктуры в городах.

ТСН.ua собрала все, что известно о ракетной атаке России по Украине.

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