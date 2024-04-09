В Киеве охранник зарезал своего начальника из-за замечания: что известно (видео)

Злоумышленник, употреблявший алкоголь, перед тем как заступить на смену, руководитель сделал ему замечание. В ответ на критику мужчина схватил нож и нанес начальнику смертельного ранения.

В Киеве охранник убил своего начальника из-за замечания.

Об этом сообщила полиция Киева.

Злоумышленник употреблял алкоголь перед тем, как заступить на смену. Его руководитель сделал ему замечание. В ответ на критику мужчина схватил нож и нанес своему начальнику смертельное ранение.

Сообщение о том, что на Броварском проспекте обнаружен мужчина с ножевым ранением поступило в Деснянское управление полиции. По указанному адресу немедленно выехала скорая и следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции.

"На место происшествия правоохранители обнаружили тело 36-летнего мужчины, скончавшегося от ножевого ранениями грудной клетки. Медики пытались спасти пострадавшего, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Как выяснили правоохранители пострадавший работал начальником смены по охране местного объекта. Того дня он зашел в общежитие и сделал замечание подчиненному, употреблявшему спиртные напитки. В ответ на замечание мужчина взял со стола нож и ударил им пострадавшего в грудь", – говорится в сообщении полиции.

Злоумышленником оказался уроженец Сумской области, 1971 года рождения. Он задержан.

Следственный отдел Деснянского управления полиции сообщил охраннику о подозрении в умышленном убийстве.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании задержанной меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Опубликовано Полиция Киева Вторник, 9 апреля 2024 г.

Напомним, в Киеве возле фуникулера мужчина, работавший водителем в Управлении государственной охраны Украины, толкнул подростка – он головой разбил окно и погиб от ранения шеи. Подозреваемый был отправлен под стражу.

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