В Киеве ограничили скорость движения автотранспорта: где больше нельзя разгоняться

На отдельных участках дороги в украинской столице отменена разрешенная ранее скорость движения 80 км/ч.

В течение следующих пяти месяцев, с 1 ноября по 1 апреля, максимальная скорость движения автотранспорта в Киеве ограничивается до 50 км/ч, кроме тех участков, где разрешенная скорость еще ниже.

Об этом в среду, 1 ноября, сообщили в КГГА.

На участках, где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч, уже демонтировали знаки ограничения скорости "80", — говорится в сообщении.

Столичные власти напомнили, что до 31 октября была разрешена скорость движения автотранспорта 80 км/ч на 10 участках:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода в Харьковскую площадь (в обратном направлении от Харьковской площади в Днепровскую Набережную);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

Напомним, утром 31 октября в Киеве открыли движение под Дегтяревским путепроводом, балки которого обрушились в сентябре.

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