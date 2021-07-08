В Киеве ограничили движение грузовиков: что известно

В Киеве ограничили движение грузовиков: что известно

Движение ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха.

В столице из-за жары ограничивают движение грузового транспорта. Въехать в город не сможет транспорт, вес которого превышает 24 тонны.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"8 июля ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", — рассказали в патрульной полиции Киева.

Там также подчеркнули, что ограничения действуют на всех подъездах к столице. О снятии запрета на въезд в полиции обещают сообщить дополнительно.

Отметим, что, по данным синоптиков, следующие несколько дней в Киеве ожидается жаркая погода. Столбик термометра поднимется до 32 градусов.

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