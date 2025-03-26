В Киеве ограничат движение через один из мостов: где ждать пробки (карта)

С 28 марта по 1 августа движение транспорта с левого на правый берег Киева по Южному мосту будет частично ограничено.

Об этом сообщил Киевавтодор.

Причина – ремонт правобережной эстакады в направлении улиц Саперно-Слободской, Столичного и Приднепровского шоссе.

Работы будут проводить в два этапа:

1-й этап – закрытие крайней левой и частично средней полос;

2-й этап – ограничение крайней правой и средней полос.

"Предполагается отремонтировать железобетонную плиту проезжей части, устроить новый гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие", — говорится в сообщении.

Ограничение движения в Киеве / Фото: Киевавтодор

Южный мост с 2021 года находится в ограниченном трудоспособном состоянии.

"Мост нуждается в реконструкции с приспособлением к современным нормам и требованиям. Однако для безопасного пользования сооружением в условиях имеющейся нагрузки, специалисты КП "Киевавтодормост" постоянно проводят необходимые работы. Так, в 2016-2023 годах заменили все деформационные швы, а с 2024 года продолжаются работы на тротуарах: обновляют покрытие, гидроизоляцию, перильное и барьерное ограждение, ремонтируют систему водоотведения и фасадную часть железобетонных конструкций", — сообщили в Киевавтодоре.

Напомним, в Киеве фиксируют загрязнение воздуха.

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