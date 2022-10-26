В Киеве ограбили мать военнопленного — задержаны два человека (фото)

Правоохранители задержали двоих мужчин за разбойное нападение на мать украинского пограничника.
В Киеве стражи порядка задержали двух мужчин, которые душили и ограбили мать военнопленного.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.
Отмечается, что во вторник, 25 октября, в 13:50 в дежурную часть поступило сообщение от женщины 1959 г.р. о том, что в хостеле на территории Дарницкого района Киева, где она работает администратором, неизвестный мужчина схватил ее за горло и начал душить до потери сознания.
Придя в себя, потерпевшая обнаружила похищение 380 тысяч гривен, которые она хранила при себе.
Как выяснилось, сын потерпевшей, пограничник, с 24 февраля находится в плену у российских оккупантов. В этой связи женщина получала от государства социальные выплаты. Эти средства она планировала разместить на депозитном счете банка.
Правоохранители установили и задержали двух мужчин 1997 г.р. и 1975 г.р. проживавших в этом же хостеле. Во время осмотра в ванной комнате были найдены средства потерпевшей.
Напомним, что в Киеве обнаружили 5-летнюю девочку, которая жила в квартире с 46-летней матерью и старшим совершеннолетним братом, но находилась в изоляции, в антисанитарных условиях вместе с 10 собаками, которых также не выгуливали. Ребенка изъяли правоохранители.
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