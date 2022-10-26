В Киеве официально появилась улица Героев полка "Азов"

Сегодня торжественно открыта первая табличка на улице Героев полка «Азов» (старое название – Маршала Малиновского). На открытии присутствовали сами герои – азовцы, защищавшие Мариуполь и прошедшие все ужасы плена.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель волонтерского штаба «Украинская команда» Артур Палатный.

«Сегодня в Киеве появилась улица Героев полка «Азов». Азовцы — одни из тех героев, которые, жертвуя своей жизнью и здоровьем, борются за свободу и независимость нашей Украины. И именно сейчас очень важно запечатлеть навсегда героизм каждого. Увековечение подвига азовцев в названии столичной улицы — это и честь памяти павших, и благодарность тем героям, кто до сих пор защищает нашу землю от российских захватчиков», — заявил Артур Палатный.

На открытии присутствовали представители «Азова» Андрей Билецкий, Максим Жорин, Иван Игнатьев (друг Игнат), Богдан Кротевич и другие.

«Я поблагодарил каждого из них за сверхчеловеческий подвиг, который они совершали и совершают ради существования нашего государства и нашего будущего. Гордимся вами! Украина точно победит с такими героями! – отметил Палатный.

Как сообщалось, в Киеве было переименовано более ста улиц, названия которых были связаны с советским прошлым и страной-агрессором. В августе киевляне голосовали в приложении «Киев цифровой» за новые названия улиц. Предложение переименовать улицу Маршала Малиновского в улицу Героев полка «Азов» набрало 19 823 голоса.