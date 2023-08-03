В Киеве один из старейших домов Подола обнесли забором: что известно

Работы по сооружению леса начались еще в начале недели.

В Киеве исторический дом на улице Ярославской 13, Б обнесли строительным забором. Этот дом – один из старейших уцелевших деревянных жилых домов столицы.

Об этом сообщает LIGA.Life.

Работы по сооружению лесов начались еще в начале недели.

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Один из рабочих говорит, что дом будет демонтирован, другой — что здесь планируются реставрационные работы. Представителями какой компании они являются, и кто будет проводить работы, рабочие не ответили.

Стоит отметить, что 1 августа в связи с оглаской инспекторы "Киевблагоустройства" внесли предписание застройщику, требуя демонтировать забор в течение трех дней. В то же время в предписании указано, что владелец забора, то есть ответственный за работы, неизвестен. Пока что строительные работы не проводятся.

Дом на Ярославской 13,Б — это усадьба, которая является образцом первой застройки Подола после большого пожара 1811 года. Усадьба датируется ориентировочно первой половиной XIX в. Здание построили на каменном цоколе из-за частых наводнений на Подоле, оно является уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки. С 1882 года усадьба принадлежала мещанину Харичкову, с 1898 года – семье Ефросинии Кравченко.

Напомним, в центре Киева на улице Ивана Франко, 26, остановили строительные работы в двухэтажном доме выдающегося украинского музыканта XIX века Ивана Михайловского.