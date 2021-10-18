Инцидент произошел возле станции метро "Левобережная".
В Киеве один из пассажиров маршрутки во время ссоры ударил другого ножом в живот.
Инцидент произошел возле станции метро "Левобережная".
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Предварительно установлено, что во время посадки в маршрутку между двумя пассажирами возник внезапный конфликт, в результате чего один из них ударил оппонента ножом в живот.
Пострадавшего для оказания медицинской помощи госпитализировали в больницу.
Прохожие остановили злоумышленника и передали правоохранителям.
Нападавшим оказался уроженец Полтавщины, 1971 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. После проверки событию будет присвоена правовая квалификация.
Напомним, в Киеве мужчина сломал нос подростку на улице.