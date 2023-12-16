В Киеве один из элитных ресторанов посетили ТЦК и СБУ – мужчинам вручали повестки (видео)

Визиты в киевские рестораны связаны с контрдиверсионными мерами безопасности.

Работники CБУ, МВД и ТЦК вечером 15 декабря посетили один из самых дорогих ресторанов Киева — "Веранда на Днепре".

Как пояснили силовики, они проводили контрдиверсионные мероприятия – проверяли документы и искали подозреваемых в противоправной деятельности людей.

"В рамках проверки общественных заведений, которая проходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности. Одновременно с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета", — говорится в комментарии СБУ, который был разослан СМИ.

Сами же посетители заявили, что основная цель – вручение повесток.

Напомним, в Ровно известный врач и отец пяти детей получил повестку – чем все закончилось.

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