В Киеве один из элитных ресторанов посетили ТЦК и СБУ – мужчинам вручали повестки (видео)

Визиты в киевские рестораны связаны с контрдиверсионными мерами безопасности.
Работники CБУ, МВД и ТЦК вечером 15 декабря посетили один из самых дорогих ресторанов Киева — "Веранда на Днепре".
Как пояснили силовики, они проводили контрдиверсионные мероприятия – проверяли документы и искали подозреваемых в противоправной деятельности людей.
"В рамках проверки общественных заведений, которая проходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности. Одновременно с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета", — говорится в комментарии СБУ, который был разослан СМИ.
Сами же посетители заявили, что основная цель – вручение повесток.
Напомним, в Ровно известный врач и отец пяти детей получил повестку – чем все закончилось.
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