В Киеве объявляется первый уровень опасности: что произошло

В столице днем ожидается дождь, гроза, порывы ветра до 20 м/с.

В Киеве объявляется первый уровень опасности, желтый.

В воскресенье, 18 сентября, в столице днем ожидается дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь, а в случае сильного ветра – держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

Также накануне проливных дождей во всех районах столицы гидрослужбы усиливают работу по очистке коллекторов дождевой канализации, дождеприемных колодцев и решеток ливневостоков. Всего предприятие имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств.

В случае обнаружения подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь на диспетчерское предприятие по телефону: 044-284-74-19.

В случае падения деревьев или веток, травмирования людей и т.п. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Фото: pixabay.com

Напомним, метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы.

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