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В Киеве объявляется первый уровень опасности: что произошло

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В Киеве объявляется первый уровень опасности: что произошло

pixabay.com

В столице 21 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве объявляется первый уровень опасности, желтый.

21 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть;
  • если вы очутились на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укройтесь в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • следует избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними машины.

Напомним, киевляне в соцсетях сообщают о настоящем древопаде, который начался в столице под вечер.

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