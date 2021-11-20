В Киеве объявляется первый уровень опасности: что произошло

В столице 21 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве объявляется первый уровень опасности, желтый.
21 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть;
- если вы очутились на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укройтесь в ближайшем помещении или природном укрытии;
- следует избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними машины.
Напомним, киевляне в соцсетях сообщают о настоящем древопаде, который начался в столице под вечер.
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