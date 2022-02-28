В Киеве объявлена воздушная тревога! Все в укрытия!

В Киеве объявлена воздушная тревога! Все в укрытия!

В Киеве объявлена воздушная тревога!

В Киеве объявлена воздушная тревога! Все в укрытия!

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщение о воздушной тревоге появилось в 10:52 28 февраля.