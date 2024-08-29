В Киеве объявлена воздушная тревога: в городе летают российские БПЛА

По состоянию на 08:20 тревога лугает в большинстве областей Украины.
Около 8 утра 29 августа в Киеве объявили воздушную тревогу из-за российских беспилотников.
Об этом стало известно из интерактивной карты тревог.
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — призвали в КГГА.
После объявления тревоги Воздушные силы предупредили о российских беспилотниках в городе.
"Внимание! Киев — в районе города вражеский БпЛА.Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении, опубликованном в 08:00.
Карта укрытий смотрите за этой ссылкой.
Добавим, что по состоянию на 08:20 тревога лугает в большинстве областей Украины. "Покраснели" центральные, восточные, южные и частично северные регионы.
Напомним, ночью Украину атаковали российские беспилотники и ракеты. Где раздались взрывы — читайте ЗДЕСЬ.
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