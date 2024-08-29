В Киеве объявлена воздушная тревога: в городе летают российские БПЛА

По состоянию на 08:20 тревога лугает в большинстве областей Украины.

Около 8 утра 29 августа в Киеве объявили воздушную тревогу из-за российских беспилотников.

Об этом стало известно из интерактивной карты тревог.

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"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — призвали в КГГА.

После объявления тревоги Воздушные силы предупредили о российских беспилотниках в городе.

"Внимание! Киев — в районе города вражеский БпЛА.Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении, опубликованном в 08:00.

Карта укрытий смотрите за этой ссылкой.

Добавим, что по состоянию на 08:20 тревога лугает в большинстве областей Украины. "Покраснели" центральные, восточные, южные и частично северные регионы.

Напомним, ночью Украину атаковали российские беспилотники и ракеты. Где раздались взрывы — читайте ЗДЕСЬ.

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