В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов: на подступах к столице работает ПВО

В столице нашей страны объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

"Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", — сообщают Воздушные Силы ВСУ.

«Для Киева воздушная тревога связана с угрозой вражеских ударных БПЛА! Находитесь в укрытиях к отбою тревоги», — заметил Сергей Попко, начальник КМВА.

Мониторинговые каналы сообщают, что вражеские дроны находятся в нескольких минутах подлета в Киев.

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Мониторинговые каналы отмечают, что в столице скоро может быть громко, поэтому советуют быть в безопасных местах, не у окон и балконов, а также не снимать ПВО.

"Ребята отработают и дальше вернемся к своим делам", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, работает ПВО. Об этом сообщили мониторинговые каналы. Позже эту информацию подтвердили власти.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», — добавил Сергей Попко, начальник КМВА

Напомним, что в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.

Такжев Одесской области были слышны взрывы.