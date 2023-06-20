Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве объявлена воздушная тревога: есть угроза применения врагом ударных БпЛА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3144
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве объявлена воздушная тревога: есть угроза применения врагом ударных БпЛА

Воздушная тревога досталась Киеву

Идет очень неспокойная ночь для украинцев.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты – отмечает КМВА.

"Внимание! Киев — ракетная опасность! Угроза применения врагом ударных БпЛА типа "Shahed"! Оставайтесь в укрытии!" – подчеркивают Воздушные Силы ВСУ.

"Тревогу не игнорируйте и не снимайте работу ПВО", — напомнил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.

Также почти всю Украину охватила воздушная тревога.

К тому же в Запорожье раздавались взрывы.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3144
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация