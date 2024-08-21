В Киеве объявлена четвертая за ночь воздушная тревога: что известно

Воздушные силы информируют о БПЛА в нескольких областях.
Утром 21 августа в Киеве и многих областях Украины объявлена четвертая за ночь воздушная тревога.
Об этом стало известно из мать тревог.
В Киеве тревога объявлена из-за угрозы "Шахедов", – рассказали в КМВА.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", — отметил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Воздушные силы также информируют о БпЛА в нескольких областях. В частности, в Черкасской, Полтавской области на границе Николаевщины и Кировоградской области.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, ночью враг массированно атаковал Украину БПЛА. Взрывы раздались в Хмельницкой и Киевской областях.
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