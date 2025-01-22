В Киеве объявлен первый уровень опасности: в чем причина

Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на дороге.

Киевлян предупреждают о непогоде. В столице на 22 января объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщили на официальном канале Украинского гидрометеорологического центра.

По информации центра, до конца суток 22 января в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

Гражданам следует быть осторожными и внимательными.

Ухудшение погодных условий на 22 января / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве 32-летнюю женщину подозревают в убийстве своей 69-летней матери. Известно, что при совместном употреблении спиртных напитков между ними возник конфликт.

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