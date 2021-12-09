В Киеве объявлен первый уровень опасности: советы водителям и пешеходам

В Киеве объявлен первый уровень опасности: советы водителям и пешеходам

До конца суток и утром 10 декабря в Киеве ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица.

В Киеве объявлен первый уровень опасности.

До конца суток 9 декабря ночью и утром 10 декабря сохранится туман, видимость 200-500 м; гололед, на дорогах гололедица.

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Об этом говорится на сайте КГГА.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Министерство здравоохранения Украины

Пешеходам во время гололедицы также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Напомним, в Киеве из-заа непогоды падали деревья, были повреждены по меньшей мере три автомобиля.

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