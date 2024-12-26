В Киеве объявлен первый уровень опасности: какая причина

Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Киевлян предупреждают о непогоде. В столице на 27 декабря объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщили в КМВА.

По информации Киевской городской военной администрации, 27 декабря, утром и первой половиной дня в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

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"Ночью небольшой дождь и мокрый снег, слабый гололед; днем без существенных осадков", — говорится в сообщении.

В КМВА также призвали граждан быть осторожными и внимательными.

Напомним, в Киеве вооруженный мужчина в маске ограбил магазин на 11 тысяч гривен. Полиция через час задержала 30-летнего иностранца, проживавшего в столичной гостинице.

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