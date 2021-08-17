В Киеве объявлен первый уровень опасности: что случилось

В Киеве объявлен первый уровень опасности: что случилось

В столице ожидаются грозы, местами шквалы ветра 15-20 м/с.

В Киеве вечером 17 августа и в течение 18 августа ожидаются грозы, местами шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, или при травмировании людей и т.д. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах надо обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел .: 284-74-19.

Напомним, в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.

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