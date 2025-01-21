В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в столичном регионе.
В Киеве и области объявлен первый уровень опасности из-за сильного тумана.
Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в столичном регионе.
"Ночью и утром 21 января ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", – говорится в сообщении.
Напомним, в Украину придет значительное потепление: синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом на конец января.