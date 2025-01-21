В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в столичном регионе.

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности из-за сильного тумана.

Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в столичном регионе.

"Ночью и утром 21 января ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области / Фото: Укргидрометцентр

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украину придет значительное потепление: синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом на конец января.

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