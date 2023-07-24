В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

В столице ожидается гроза с удержанием до конца ночи 25 июля.

В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза с удержанием до конца ночи 25 июля. Уровень опасности – первый, желтый.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Специалисты напоминают, что во время грозы нужно закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Также читайте В Киевской области молния попала в жилой дом: фото

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 044 284 7419.

Если дерево упало или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044 272 4018.

При падении деревьев или ветвей, при травмировании людей, немедленно информируйте экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044 430 3713.

Напомним, Киев побил рекорд суточного количества осадков. По данным наблюдений метеостанции, за сутки 22 июля в столице зафиксировали рекордное количество осадков — 29,9 мм.

Читайте также: