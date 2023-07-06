В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

В столице началась гроза, на 7 июля также прогнозируют дожди и грозы.

Вечером 6 июля в Киеве началась гроза, объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

7 июля в столице также ожидаются грозы. В пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, ветер северный, 5-10 м/с, температура в столице ночью 18-20°, днем 24-26°.

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Гидрослужбы "Киевавтодора" с утра четверга дежурят в усиленном режиме. Перед каждым прогнозируемым дождем специалисты проверяют места возможных подтоплений. Дорожники имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 044-284-74-19.

Если дерево упало или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу Управления городской станции защиты зеленых насаждений КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.

Также в случае падения деревьев или веток, травмы людей немедленно информируйте экстренные службы: 101 или 103. Телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения": 044-430-37-13.

В Департаменте муниципальной безопасности рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. При сильном ветре – держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Карпатах на горе Говерла в четверг, 6 июля, из-за удара молнии погибли два человека. Еще одну потерпевшую удалось спасти.

Ранее молния убила жителя Крыма в Краснодаре, когда тот бежал по улице. Шансов выжить у мужчины не было. Специалисты отмечают, что во время грозы нельзя бегать. Кроме того, крайне опасно находиться вблизи линий электропередач во время грозы. Электричество в любом виде притягивает молнию.

Может ли человек выжить после поражения молнией

Отметим, что температура во время разряда достаточно высока, однако проходит она сквозь тело в считанные секунды и не всегда приводит к роковым ожогам. Основной ток молнии часто проходит по поверхности тела. По разным оценкам, умирает от 5% до 30% пораженных. Шансы на выживание значительно повышаются, если рядом находится человек, умеющий делать искусственное дыхание и косвенный массаж сердца. Часто жертвы удара молнии выглядят мертвыми, но на самом деле у них произошла остановка сердца. Немедленное применение искусственного дыхания и косвенного массажа сердца может вернуть их к жизни.

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