В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

22 ноября в столице ожидается гололедица, ночью мокрый снег и дождь.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, 22 ноября на дорогах столицы ожидается гололедица.

Также ночью синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, слабые налипания мокрого снега и гололед, днем без осадков, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, температура в течение суток 0-2° мороза.

Также читайте Хватит ли сил у ВСУ защитить Киев от повторного наступления России со стороны Беларуси – ответ эксперта

Об этом говорится на сайте КГГА.

Советы водителям:

Фото: КГГА

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора, а также в темное время суток носить на одежде световозвращающие элементы – фликеры.

О необработанных противогололедными средствами участках и территориях можно сообщать в Контактный центр города Киева 15-51.

Напомним, что в Киеве постоянно идет противогололедная обработка дорог. В течение ночи и утром улицы чистят и обрабатывают противогололедными средствами 195 единиц техники "Киевавтодора". К очищению территорий также привлекают технику и работников КО "Киевзеленстрой" и управляющих компаний районов.

Фото: КГГА

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой в Украине будет зима и какие зимние месяцы принесут больше холода и морозов.

Другой народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет изменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

Где найти и восстановить внутренний ресурс на 9-й месяц войны – психотерапевт Олег Чабан

Читайте также: