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В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

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В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

pixabay.com

В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве объявлен первый уровень опасности.

В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом говорится на сайте КГГА

Основные рекомендации, которые следует соблюдать горожанам во время сильного ветра :

  • все окна домов плотно закрыть;
  • если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в выходные, 11-12 декабря, в Киеве будет облачная погода. Синоптики прогнозируют мелкий дождь с мокрым снегом.

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