В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве объявлен первый уровень опасности.
В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом говорится на сайте КГГА
Основные рекомендации, которые следует соблюдать горожанам во время сильного ветра :
- все окна домов плотно закрыть;
- если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, в выходные, 11-12 декабря, в Киеве будет облачная погода. Синоптики прогнозируют мелкий дождь с мокрым снегом.
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