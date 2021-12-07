В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

7-8 декабря в столице ожидается гололед, на дорогах — гололедица.
В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.
Во второй половине дня 7 декабря, ночью и днем 8 декабря в столице ожидается гололед, на дорогах — гололедица.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Также, по прогнозу синоптиков, в столице завтра будет мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток 0-2° мороза.
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.
Советы водителям:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- в случае нарушения равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
Пешеходам во время гололедицы также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
В КГГА отмечают, что предприятия УК "Киевавтодор" полностью готовы к зимнему содержанию дорог. В случае ухудшения погодных условий к работе готово 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники.
"Также напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют", — говорится в сообщении.
Напомним, стала известна дата начала зимних каникул в Киеве.
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