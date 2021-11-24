В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

24 ноября на дорогах столицы ожидается гололедица.

В Киеве утром 24 ноября на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Напомним, что дорожники УК "Киевавтодор" еще до начала первого снега начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами. На дорогах работают 173 единицы техники.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

КГГА

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

УНИАН

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это самый реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Также напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.

Напомним, за уборкой снега в Киеве можно следить онлайн.

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