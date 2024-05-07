В Киеве объявлен первый уровень опасности: что известно

Синоптики сообщают об опасных метеорологических явлениях в столице.
В Киеве сегодня, 7 мая, сильно ухудшится погода. Синоптики предупреждают жителей столицы об осадках и шквалах.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
"В ближайшие два-три часа, с содержанием до конца суток – 7 мая в столице ожидается гроза и шквальные порывы ветра 15-20 метров в секунду. И уровень опасности. Не пугайтесь звуков грома", – говорится в сообщении.
Тем временем, температура воздуха в Киеве, по прогнозу синоптиков, днем составит 18-20 градусов тепла.
Учитывая сильный ветер, киевлян просят соблюдать правила безопасности:
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- Уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. Среднемесячная температура воздуха апреля в столице составляла 12,8°С, что на 2,8°С выше климатической нормы. Этот месяц стал третьим самым теплым за 144 года наблюдений.