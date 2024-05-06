В Киеве объявлен первый уровень опасности: что известно

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

В Киеве и Киевской области объявлен первый уровень опасности, желтый. В столице и области ожидается гроза, которая может продлиться до конца суток 6 мая.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, температуру воздуха – 22-24 тепла.

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Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Напоминаем, что при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 044-284-74-19.

Если дерево упало или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.

Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, необходимо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номерам: 044-278-35-40 или 050-439-83-66.

Напомним, что украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.

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