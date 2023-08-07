В Киеве объявлен первый уровень опасности: что известно

В течение дня в столице ожидаются грозы.

В Киеве в понедельник, 7 августа, ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дожди с грозой, ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 м/с, температура 21-26° тепла.

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Из-за возможных ливней коммунальные службы работают в усиленном режиме. Дорожники обследуют лихорадки в местах возможных подтоплений и при необходимости – очищают их.

Непосредственно перед началом осадков работники гидрослужб "Киевавтодора" начнут дежурить на местах возможных подтоплений.

В общей сложности коммунальная корпорация имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки ливостоков. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 044-284-74-19.

Если дерево упало или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18.

В случае падения деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). В случае травмы людей немедленно звоните по телефону 103.

Напомним, ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой и побила температурный рекорд 2010 года.

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