В Киеве объявили тендер на продолжение строительства метро на Виноградарь: стоимость потрясает

В декабре прошлого года "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторг договор с АО "Киевметрострой" из-за неудовлетворительных сроков выполнения работ.

В Киеве объявили тендер на продолжение строительства метро на Виноградаре. Ожидаемая стоимость составляет практически 14 млрд гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отмечается, "Киевский метрополитен" голосовал тендер стоимостью 13 млрд 956 миллионов гривен на продолжение строительства метро на Виноградарь. Прием предложений продлится до 28 мая 2024 года.

“В настоящее время построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции “Мостицкая” до станции “Сырец”. Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла, частично построены двухъярусные туннели”, – рассказали в КГГА.

Добавим, что в декабре прошлого года "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторг договор с АО "Киевметрострой" из-за неудовлетворительных сроков выполнения работ. Также в суде решается вопрос о взыскании части предварительной оплаты.

Напомним, что в Киеве продолжают разворовывать заброшенное строительство метро на Виноградаре.

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