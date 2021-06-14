В Киеве объявили первый уровень опасности: что случилось

В ближайшие два часа и до конца суток 14 июня во столице ожидается гроза.
В Киеве объявили первый уровень опасности, желтый.
В ближайшие два часа и до конца суток 14 июня во столице ожидается гроза.
Об этом сообщает КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует в случае падения деревьев или веток, в случае травмирования людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Во время интенсивных дождей — на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.
Для ликвидации последствий непогоды УК "Киевавтодор" 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.
"В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК" Киевавтодор" по тел .: 284-74-19", — говорится в сообщении.
Напомним, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года года будет близкой к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару в 39°С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.