В Киеве объявили первый уровень опасности: что случилось

В ближайшие два часа и до конца суток 14 июня во столице ожидается гроза.

В Киеве объявили первый уровень опасности, желтый.

В ближайшие два часа и до конца суток 14 июня во столице ожидается гроза.

Об этом сообщает КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует в случае падения деревьев или веток, в случае травмирования людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей — на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.

Для ликвидации последствий непогоды УК "Киевавтодор" 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

"В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК" Киевавтодор" по тел .: 284-74-19", — говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года года будет близкой к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару в 39°С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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