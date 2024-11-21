В Киеве объявили первый уровень опасности: что произошло

В КМВА предупредили об опасных метеорологических явлениях в столице.
В Киеве объявили первый уровень опасности – желтый.
В КМВА предупредили об опасных метеорологических явлениях в столице.
"Ночью 22 ноября в Киеве ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – сообщает Украинский гидрометцентр.
Основные рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
- в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.
Если дерево упало или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.
Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
Напомним, в Киеве на Лукьяновке в результате сильного ветра дерево упало на пешехода, он погиб.
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