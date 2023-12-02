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В Киеве объявили опасные метеорологические явления – подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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В Киеве объявили опасные метеорологические явления – подробности

Туман на дороге / Фото: pixabay.com

Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий.

Синоптики объявили в Киеве, в течение субботы, 2 декабря, І уровень опасности.

Об этом пишет "Укргидрометцентр".

Так, в ближайшие часы с содержанием в течение дня 2 декабря в столице будет туман, видимость – 200-500 м.

Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. І уровень опасности", – говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, 2 декабря в Украине будет слабый мороз. В большинстве областей ожидаются снегопады или дождь, на дорогах – гололедица.

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Дата публикации
Просмотры
1304
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