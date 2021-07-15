В Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: сколько продлится

Киевлян призывают осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
В Киеве ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожароопасный период в столице продлится 16-18 июля. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
В Департаменте муниципальной безопасности призывают киевлян осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
В частности, в течение пожароопасного периода запрещается:
- разведение костра в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
- выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.
"Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101", — отмечают в КГГА.
Отметим, Украину вторую неделю не покидает сильная жара. В Киеве 15 июля температура составляет 31-33 градуса тепла.
В столице 16 июля ночью также ожидаются сухая погода, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 21-23 °, днем 32-34°.