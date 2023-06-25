В Киеве обустраивают укрытие с автоматизированной системой доступа: подробности, фото

В одном из столичных районов усовершенствуют доступ к укрытию.

В Дарницком районе Киева обустраивают укрытие с автоматизированной системой доступа. При отсутствии электроэнергии дверь в помещение будет открыта. В настоящее время на объекте продолжаются работы по его обустройству.

Об этом сообщили в Дарницкой райгосадминистрации.

"Гарантированный доступ предполагает автоматическое дистанционное открытие электромагнитного замка двери к укрытию во время общегородского сигнала воздушной тревоги через два интернет-канала (основной и резервный)", – говорится в сообщении.

Кроме того, люди будут получать временные пин-коды с помощью бота в Telegram-канале в случае не срабатывания системы. Или при отсутствии сигнала воздушной тревоги, например для оставления личных вещей.

В Киеве обустраивают укрытия с автоматизированной системой доступа. Фото: Дарницкая райгосадминистрация.

В Киеве обустраивают укрытия с автоматизированной системой доступа. Фото: Дарницкая райгосадминистрация.

В Киеве обустраивают укрытия с автоматизированной системой доступа. Фото: Дарницкая райгосадминистрация.

Также предусмотрена возможность попасть в объект гражданской защиты через районную диспетчерскую службу, которая будет иметь дистанционный доступ. Ответственные лица по дому или балансодержатель будут располагать физическим ключом от двери.

"Цифровая панель обустроена камерой видео-аудио-связи, записи которых в облачном хранилище будут храниться по меньшей мере в течение месяца. В случае отсутствия электропитания магнитный замок не будет работать – дверь будет открыта до появления питания", — уточнили детали в райадминистрации.

Напомним, после трагедии с бомбоубежищем в Киеве, возле которого погибли люди, в частности ребенок, власти Киева планируют оснастить большинство укрытий города системой автоматического открывания дверей. А кроме того, разместить в разных районах столицы дополнительные модульные железобетонные укрытия быстрого развертывания.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает кадровые решения после скандала с состоянием бомбоубежищ в Украине.

Читайте также: