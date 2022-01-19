В Киеве обстреляли редакцию издания "ГОРДОН": в полиции сообщили детали

По мнению Гордона, неизвестные обстреляли офис из-за его профессиональной деятельности.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон записал видеообращение, в котором заявил, что его издание "ГОРДОН" в Киеве на улице Шекавицкой обстреляли.

Ответное видео он опубликовал 19 января на своем Ютуб-канале.

По его словам, инцидент произошел сегодня, 19 января. Он рассказал, что следы от пули на одном из окон офиса заметили сотрудники издания, вызвавшие полицию для установления обстоятельств. По мнению Гордона, неизвестные обстреляли офис из-за его профессиональной деятельности.

Журналист уверен, что это преступление будет раскрыто, поскольку, как он уверяет, везде установлены камеры видеонаблюдения. "Я вполне уверен, что СБУ в содружестве с МВД ответит на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "ГОРДОН", – сказал Гордон.

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В столичной полиции рассказали, что сегодня, 19 января, около 17.00 в Нацполицию Киева поступило сообщение о том, что повреждено окно в офисе, расположенном на улице Щекавицкой. Приехавшая следственно-оперативная группа на месте происшествия установила повреждение внешнего стекла двойного стеклопакета. В полиции отмечают, что повреждение стекла было не сквозным.

"В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Следственные действия продолжаются", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, жена Дмитрия Гордона восхищала фото, как он проводит время с дочерьми.

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